Бывшая супруга Позитива назвала настоящую причину развода

Бывшая жена экс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива (Алексей Завгородний), Анна Андрейчук призналась, что решение о разрыве пара приняла не сразу. К тому, чтобы разойтись, супруги пришли задолго.

По словам Андрейчук, причина их расставания в том, что у них с Алексеем были разные взгляды на жизнь. Так, у артиста на первом месте была работа и музыка, а Анна хотела построить семью и завести детей, говориться в программе "Светская жизнь".

"Я так долго тянула кота за одно место. У него всегда на первом месте была работа и музыка. Мне не 18 лет, я хочу семью, хочу ребенка. Поэтому, я думаю, что это стало самой большой причиной. Я не могу сказать, что он не хотел, как-то не сложилось у нас с этим", – призналась Анна.

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Кроме того, девушка прокомментировала слухи о том, что Алексей ей изменял, будучи еще в браке.

"Он артист, популярен, красивый и, конечно, об изменах говорят всегда, потому что это самая интересная тема. Конечно, я это слышала, но я жена, которая выбрала мужа-артиста, поэтому я с этим жила", – рассказывала Андрейчук.

Сейчас же бывших супругов объединяют только деловые отношения – они общаются по поводу официального развода. Пара уже поделила имущество – у них была квартира, которую продали и разделили деньги пополам.

Коротко о знаменитости:

Алексей Завгородний (Позитив) – это украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Является участником группы MOZGI продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Супруга – Анна Андрийчук, работала на телевидении, позже стала дизайнером, развивает собственный бренд модной одежды. Пара познакомилась в 2006 году, а поженилась в 2013-ом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Позитив поделился с поклонниками забавным видео, на котором решил спародировать артистку Настю Каменских. Сначала музыкант показал утро певицы, а затем как начинается его день.