Пожилая пара впервые сыграла свадьбу после 75-й годовщины: как выглядят 'молодожены'. Фото

Пожилая пара из Западной Вирджинии, США, впервые за 75 лет отпраздновала свадьбу. Так как мужчина служил в армии во время Второй мировой войны, молодые люди не смогли пожениться так, как было традиционно принято в те времена.

Это трагическое упущение решили исправить их дети и внуки, устроив для пожилых родителей настоящую торжественность со свадебным платьем, многоярусным тортом и гостями. О том, как прошло празднование рассказало издание WCHS, ссылаясь на комментарии членов семьи (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

94-летний Уилисс и 92-летняя Лоррейн Доусон познакомились 75 лет назад у колодца, из которого молодой военный хотел набрать воды. Полюбив друг друга с первого взгляда, паре пришлось трагически расстаться из-за службы парня.

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После войны влюбленные провели небольшую церемонию, где девушка надела красный костюм-двойку, а ее избранник пришел в форме.

В 2021 году супруги отпраздновали вторую бриллиантовую свадьбу, которую еще называют коронной, а младшие поколения решили порадовать их настоящим празднеством. Для Лоррейн подыскали белое платье, а Уилисса одели в копию его старой формы.

После обетов семью и друзей ждал роскошный стол с многоярусным тортом и украшенным залом. Счастливые влюбленные плакали почти всю церемонию, а гостей растрогала крепкая любовь виновников торжества.

Самым чувственным моментом стал поцелуй пары и просмотр совместных фотографий, которые они сделали за всю жизнь.

Также OBOZREVATEL рассказывал о том, что Вин Дизель заменил покойного Пола Уокера на свадьбе его дочери. Сеть растрогали кадры с празднования.