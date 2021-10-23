Вин Дизель заменил погибшего Пола Уокера на свадьбе его дочери: трогательные кадры

22-летняя модель Мидоу Уокер, дочь погибшей звезды "Форсажа" Пола Уокера, вышла замуж за актера Луи Торнтона-Алланома. К алтарю вместо покойного отца девушку провел его друг Вин Дизель.

Соответствующие кадры модель опубликовала на своей странице в Instagram. Известно, что голливудский актер, сыгравший Доминика Торетто в фильме "Форсаж", – крестный отец Мидоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как видно на кадрах со свадьбы, невеста была в приталенном белом платье и вуали, а в руках держала букет. Мероприятие состоялось в кругу родных и друзей пары.

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"Мы женаты!" – подписала модель черно-белый ролик, записанный во время торжества.

Журналистам пара рассказала, что свадьба состоялась в Доминиканской Республике, а на праздник повлияла пандемия коронавируса.

"Семья Луи не смогла приехать. Многие близкие друзья, которых мы считаем родными, также не смогли присутствовать из-за ограничений на поездки", – пояснила девушка.

Пара объявила о своей помолвке всего несколько месяцев назад, показав обручальное кольцо модели.

Пол Уокер сыграл Брайана О'Коннора во франшизе "Форсаж". Актер погиб в ДТП в 2013-м в возрасте 40 лет, когда Мидоу было всего 15.

Как передает Hindustan Times, Вин Дизель очень близок с Мидоу и даже обсуждал возможность ее появления в предстоящей части киноленты.

"Я бы ничего не стал исключать", – сказал актер, комментируя возможную роль девушки в фильме.

Он также говорил, что дочь его погибшего лучшего друга – первая, кто в День отца поздравляет его с праздником.

"Видеть ее с моими детьми – одна из самых прекрасных вещей", – рассказывал знаменитость о Мидоу.

Вин Дизель (настоящее имя Марк Синклер) – 54-летний американский актер, кинорежиссер, сценарист. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios.

В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации "Лучшая экранная команда" за роль Доминика Торетто в "Форсаже".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вин Дизель удивил поклонников своей первой песней. Он выпустил дебютный танцевальный трек под названием Feel Like I Do.