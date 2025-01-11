Пожары в Калифорнии приблизились к дому Макса Чмерковского: огонь виден из окна танцора. Видео

В Калифорнии не утихают масштабные лесные пожары, которые превращают в пепел все на своем пути. Сокрушительный огонь приблизился и к дому украинско-американского хореографа и судьи талант-шоу "Танцы со звездами" Макса Чмерковского, который на протяжении многих лет живет в США.

Видео дня

Из окна спальни в жилье 44-летнего танцора уже виден страшный пожар. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Это тот же огонь из Пасифик-Палисейдс, который за два дня смогли локализовать только на 9%", – отметил знаменитость.

На обнародованной записи можно увидеть, что на достаточно небольшом расстоянии от дома, где проживает Макс Чмерковский вместе со своей женой, профессиональной танцовщицей Петой Маргатройд и тремя сыновьями: Миланом Максимом, Шаем и Рио, пылает яркий огонь. Приближение стихийного бедствия вызывает сильную обеспокоенность у хореографа: "Это очень страшно. Оно (пламя. – Ред.) просто огромное и очень рядом".

Сейчас неизвестно, придется ли семье танцовщиков эвакуироваться из собственного дома. Как отметила Пета Маргатройд в своем Instagram, с их семейством, к счастью, все хорошо. Они живут в том регионе, который не пострадал от стихийного бедствия, однако, согласно данным со специальных карт, вокруг их населенного пункта уже наблюдаются пожары.

Дополнительно избранница Макса Чмерковского призвала всех, кто имеет возможность, приобщаться к волонтерству и помогать людям, у которых пожары забрали все.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что семья Мики Ньютон оказалась в опасности из-за пожаров в Калифорнии.

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