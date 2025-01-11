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Пожары в Калифорнии приблизились к дому Макса Чмерковского: огонь виден из окна танцора. Видео

Анастасия Какун
Люди
1 минута
786
Пожары в Калифорнии приблизились к дому Макса Чмерковского: огонь виден из окна танцора. Видео

В Калифорнии не утихают масштабные лесные пожары, которые превращают в пепел все на своем пути. Сокрушительный огонь приблизился и к дому украинско-американского хореографа и судьи талант-шоу "Танцы со звездами" Макса Чмерковского, который на протяжении многих лет живет в США.

Видео дня

Из окна спальни в жилье 44-летнего танцора уже виден страшный пожар. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Это тот же огонь из Пасифик-Палисейдс, который за два дня смогли локализовать только на 9%", – отметил знаменитость.

На обнародованной записи можно увидеть, что на достаточно небольшом расстоянии от дома, где проживает Макс Чмерковский вместе со своей женой, профессиональной танцовщицей Петой Маргатройд и тремя сыновьями: Миланом Максимом, Шаем и Рио, пылает яркий огонь. Приближение стихийного бедствия вызывает сильную обеспокоенность у хореографа: "Это очень страшно. Оно (пламя. – Ред.) просто огромное и очень рядом".

Пожары в Калифорнии приблизились к дому Макса Чмерковского: огонь виден из окна танцора. Видео

Сейчас неизвестно, придется ли семье танцовщиков эвакуироваться из собственного дома. Как отметила Пета Маргатройд в своем Instagram, с их семейством, к счастью, все хорошо. Они живут в том регионе, который не пострадал от стихийного бедствия, однако, согласно данным со специальных карт, вокруг их населенного пункта уже наблюдаются пожары.

Пожары в Калифорнии приблизились к дому Макса Чмерковского: огонь виден из окна танцора. Видео

Дополнительно избранница Макса Чмерковского призвала всех, кто имеет возможность, приобщаться к волонтерству и помогать людям, у которых пожары забрали все.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что семья Мики Ньютон оказалась в опасности из-за пожаров в Калифорнии.

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