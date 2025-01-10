Семья Микки Ньютон оказалась в опасности из-за пожаров в Калифорнии

Украинская певица, представительница Украины на Евровидении-2011 Мика Ньютон оказалась в зоне стихийного бедствия в Калифорнии, где разбушевались смертоносные пожары. Знаменитость призналась, что ее семья была в опасности.

Видео дня

В своем Instagram-сторис Ньютон показала Пасифик-Палисейдс, где огонь уничтожил все на своем пути, оставив лишь руины и пепел. Видео было снято с дрона.

Сначала певица ответила на многочисленные вопросы поклонников, которые переживали за ее жизнь. Мика заверила, что она и ее близкие в безопасности, и призвала молиться за Лос-Анджелес. Но по мере распространения огня ситуация резко ухудшилась.

"Вся наша семья должна немедленно эвакуироваться. Это похоже на кошмар наяву", – сообщила поклонникам Ньютон, показав уведомление, которое пришло на ее телефон.

Украинка живет в Штатах с 2011 года. Там она встретила и полюбила американского бизнесмена Криса Сааведра, за которого вышла замуж.

В 2021 году знаменитость поборола онкологию, после чего основала благотворительный фонд. Музыкальную карьеру Мика Ньютон завершила, и теперь работает моделью.

Ранее OBOZ.UA рассказал о знаменитостях, которые лишились своих домов из-за смертоносных пожаров в Калифорнии. Звезды подтвердили, что от их особняков остались лишь руины и пепел.

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