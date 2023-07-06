'Появилось сообщение, что я сдохла': в сети распространили информацию о смерти певицы-предательницы Лолиты

Известная российская певица родом из Закарпатья Лолита Милявская, которая предала родную страну и поддержала террористическую войну, пожаловалась, что ее "похоронили" мошенники. Интернет-аферисты сначала отправляли друзьям и коллегам путинистки голосовые сообщения о криптовалюте от ее имени, а вскоре распространили новость о смерти артистки.

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Лолита отреагировала на свою "кончину", опубликовав видео в Instagram. Она рассказала, что некоторые друзья и коллеги уже начали ее оплакивать.

"Коллеги мои дорогие, спасибо вам огромное. Теперь я буду знать, кто будет по мне плакать, когда появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом в Германии, и все, у кого там родственники меня оплакали", – выдала 59-летняя фанатка Путина.

Как можно понять со слов звезды, фейк о собственной смерти вызвал у нее исключительно позитивные эмоции.

"Но хорошо, теперь я точно знаю, кому я не безразлична", – обрадовалась Лолита.

Напомним, еще в апреле 2022 года Лолита заявила, что Украина ее предала, так как уже больше 6 лет ей запрещен въезд на территорию нашей страны. Она сослалась на то, что на Родину ей надо было приезжать не из-за концертов, а чтобы видеться с мамой и дочерью, которая с самого детства живет в Киеве.

Сама исполнительница родилась в Мукачево на Закарпатье, некоторое время жила во Львове у бабушки и дедушки, а затем с родителями переехала в Киеве. Лолита никогда не скрывала, что она родом из Украины, однако позиционировала себя все же как российская артистка. Ее путь на московской сцене, как бы странно это ни звучало, начался в Одессе. Однако после переезда в РФ о родине Лолита успешно позабыла. Вспомнила она об Украине только после полномасштабного вторжения, когда начала рассказывать пропагандистские бредни на федеральных каналах, принижая и цинично оскверняя родную страну.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лолита удивила россиян, встав на защиту Аллы Пугачевой. Как оказалось, еще со школы Милявская восхищалась исполнительницей, а позже и вовсе имела возможность познакомиться с ней и стать подругами. Так, в отличие от своих коллег, на одном из музыкальных мероприятий артистка не захотела поливать примадонну грязью, а наоборот, лестно высказалась о ней.

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