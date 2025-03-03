Появилось доказательство, что Дмитрий Комаров развелся с 'Мисс Украина-2016' после пяти лет брака: кто инициатор

В течение длительного времени в сети распространялись слухи, что брак украинского журналиста и ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова и обладательницы титула "Мисс Украина-2016" Александры Кучеренко дал трещину. Звездных супругов давно не видели вместе на публичных мероприятиях, а модель время от времени выходила на связь в соцсетях без обручального кольца. Несмотря на то, что пара не комментирует свои отношения, в Едином государственном реестре судебных решений появилось доказательство, что знаменитости расторгли брак, который длился чуть дольше пяти лет.

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На сайте информационной системы можно увидеть, что заявление о разводе было подано в Подольский районный суд Киева еще первого января 2025 года. Истцом указан Дмитрий Комаров, а ответчиком – Александр Кучеренко.

Пара связала себя узами брака в мае 2019 года. Искра между ними пробежала в то время, когда путешественник являлся судьей на конкурсе красоты, в котором победила Кучеренко. Кстати, модель была партнершей и наставницей Комарова на шоу "Танцы со звездами". Знаменитости до последнего пытались скрывать свои отношения от общественности, поэтому журналист поделился подробностями предложения только после того, как влюбленные официально стали мужем и женой.

По словам Дмитрия Комарова, предложение руки и сердца Александре Кучеренко он сделал в достаточно нестандартных условиях. В важный день ведущий программы "Мир наизнанку" сказал избраннице, что они просто выйдут погулять, но сам привез ее на вертолетную площадку. Тогда путешественник не хотел, чтобы даже пилот Сергей Никифоров узнал его замысел.

"Я хотел вручить кольцо без свидетелей, на заднем сиденье. Но при этом знал, что с переднего вид совсем другой. Отзываю Сережу в сторону и прошу: "Давай сначала Сашу посадим впереди, пролетим над Днепром вдоль Киева, покружимся над Межигорьем, развернемся над Киевским морем, вернемся и сядем. А потом сразу пересадим Сашу обратно и снова взлетим. Надо зависнуть в самой красивой точке с видом на Лавру, Печерск, Днепр и весь Киев. И повисеть минутку. Только причину не спрашивай", – поделился журналист.

Когда "Мисс Украина-2016" думала, что их полет завершен, Комаров попросил ее пересесть на заднее сиденье. Вертолет снова поднялся в небо, пилот выполнил просьбу журналиста и "завис" над мостом Патона, а ведущий, убрав гарнитуру, чтобы Никифоров не слышал разговора, сделал предложение любимой.

Звездная пара расписалась в Киеве, а вот тайная церемония свадьбы прошла в одном из храмов Иерусалима. Как отметила Александра Кучеренко, на праздновании присутствовали только самые близкие для супругов люди.

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