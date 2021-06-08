Появились первые фото со съемок второго сезона 'Холостячки' с Огневич

В сети опубликовали первые кадры со съемок второго сезона украинского романтического реалити "Холостячка". На них главная героиня Злата Огневич позировала в элегантном образе.

Соответствующие фото разместили на странице в Instagram проекта (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). По словам Огневич, перед началом шоу она очень волновалась, но в результате реальность превзошла все ожидания.

Как рассказала певица, мужчины смогли ее удивить. Она отметила, что каждый участник харизматичный и интересный.

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"Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на сокровенные кнопочки моей души. Никогда не подумала бы, что за один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной! Открою секрет: первый электрический разряд произошел. Я смогла отпустить себя и прислушиваться к сердцу", – поделилась впечатлениями от первой вечеринки "холостячка".

Стоит отметить, что ведущим второго сезона проекта остается Григорий Решетник. Новый выпуск зрители смогут увидеть уже этой осенью на телеканале СТБ.

Что известно о знаменитости

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", рассказала, что этот год для нее – удивительный и волшебный. По словам знаменитости, новый период в ее жизни только начинается.