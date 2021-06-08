Появились первые фото со съемок второго сезона "Холостячки" с Огневич

София Ковнир
София Ковнир
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Появились первые фото со съемок второго сезона 'Холостячки' с Огневич

В сети опубликовали первые кадры со съемок второго сезона украинского романтического реалити "Холостячка". На них главная героиня Злата Огневич позировала в элегантном образе.

Соответствующие фото разместили на странице в Instagram проекта (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). По словам Огневич, перед началом шоу она очень волновалась, но в результате реальность превзошла все ожидания.

Как рассказала певица, мужчины смогли ее удивить. Она отметила, что каждый участник харизматичный и интересный.

Злата Огневич в элегантном платье
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"Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на сокровенные кнопочки моей души. Никогда не подумала бы, что за один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной! Открою секрет: первый электрический разряд произошел. Я смогла отпустить себя и прислушиваться к сердцу", – поделилась впечатлениями от первой вечеринки "холостячка".

Съемки второго сезона уже стартовали

Стоит отметить, что ведущим второго сезона проекта остается Григорий Решетник. Новый выпуск зрители смогут увидеть уже этой осенью на телеканале СТБ.

Ведущим второго сезона проекта остается Григорий Решетник
Розы на проекте

Что известно о знаменитости

  • Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

  • В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

  • Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", рассказала, что этот год для нее – удивительный и волшебный. По словам знаменитости, новый период в ее жизни только начинается.

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