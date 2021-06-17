Появились новые кадры со съемок воссоединения "Друзей"

Американский телеведущий и комик Джеймс Корден поделился закулисными кадрами со съемок спецэпизода "Друзей". Он пообщался с главными героями шоу и провел экскурсию на участке студии Warner Bros.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале "Позднее шоу с Джеймсом Корденом". Актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу и Мэттью Перри признались, что для них было волнительно снова оказаться на одной съемочной площадке (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

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Звезды также добавили, что участок студии Warner Bros., где они работали 10 лет, совершенно не изменился. Вместе с телеведущим они отправились в квартиры своих героев в сериале "Друзья", а также в знаменитую "кофейню" Central Perk.

Напомним, сериал "Друзья" выходил на телевидении с 1994 по 2004 годы, он считается культовым и лучшим среди комедийных фильмов за всю историю кинематографа.

Стриминговая платформа HBO возродила легендарную ленту с теми же актерами и декорациями, которые были в сериале много лет назад. Документальный спецэпизод американского ситкома "Друзья: Воссоединение" вышел 27 мая и уже сейчас серия доступна для просмотра в Украине.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, в каких нарядах появились главные герои легендарной американской комедии "Друзья" в первом сезоне, который вышел на экране еще в сентябре 1994 года. Так, на съемочной площадке актеры носили яркую одежду, которая была в моде в то время.