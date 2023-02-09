Повторила судьбу уволенного Назарова: Лия Ахеджакова распрощалась с театром из-за поддержки Украины

В Российской Федерации не церемонятся с артистами, которые захотели выступать против политики Путина. Следом за Дмитрием Назаровым, который будет строить свою карьеру в Израиле, из московского театра уволили и российскую актрису Лию Ахеджакову. К слову, 84-летняя знаменитость – родом из Днепра и весьма болезненно восприняла нападение России на Украину.

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Как сообщают росСМИ, актрису убрали из всех спектаклей "Современника". По словам самой Ахеджаковой, она знает, кто писал на нее жалобы и стоит за этим увольнением. Женщина уже видела приказ руководства и новое расписание постановок.

"Директор предупредил, что больше меня в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает. Но сделать ничего нельзя", – пожаловалась артистка российским журналистам.

Лия уверена: раз данное решение принял департамент культуры Москвы, ее вряд ли возьмут на работу в другой театр столицы страны-агрессора. В "Современнике" она проработала полвека и никогда не видела себя на сцене другого театра. "Кому я нужна? Я была всю жизнь актрисой "Современника", – задается вопросом Ахеджакова.

Данное решение руководство приняло из-за позиции актрисы относительно войны в Украине. В последние годы россиянку не устраивали многие события, происходившие в РФ, и она не стеснялась высказывать свое мнение о кремлевском диктаторе и его соратниках. Но уезжать из страны Лия также не планировала.

Ахеджакова родилась в Днепре, но в 1956 году поступила в Московский институт цветных металлов и золота, где проучилась лишь полтора года. После осознания неправильности своего выбора она поступила в ГИТИС (институт театрального искусства), повторив решение отца. С 1977 года женщина работала в театре "Современник".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Дмитрий Назаров все чаще сталкивается с хейтом россиян, обвиняющих его и супругу в "предательстве". Хабенский, который в конце февраля 2022 года выступил с заявлением о поддержке Украины, уволил артиста из театра.

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