Поцелуй Петра и Марины Порошенко растрогал сеть. Фото

Сегодня, 26 сентября, пятому президенту Украины Петру Порошенко исполнилось 59 лет. Государственный деятель поделился трогательным фото со своей женой Мариной, отметив, что праздничный день начался с поцелуя любимой.

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Щемящее фото политик опубликовал на своей странице в Facebook. За несколько часов фото набрало почти 5 тысяч лайков, а украинцы оставили много комментариев с поздравлениями.

"Лучшее начало дня рождения. После твоего поцелуя есть силы и горы свернуть!" – написал народный депутат.

Подписчики Петра Порошенко активно поздравляют политика с праздником, оставляя много приятных слов в комментариях:

"Искренние поздравления! Победы и мира!"

"Искренние поздравления, Петр Алексеевич! Сил, здоровье, воодушевления ради Победы! Госпоже Марине спасибо за Вас! Спасибо за все, что делаете для Украины и украинцев! Вместе к Победе!"

"Петр Алексеевич, с Вашим Днем! Всех возможных благ в Вашу жизнь!"

Напомним, 8 сентября супруги Порошенко отпраздновали рубиновую свадьбу – 40 лет совместной жизни. Пятый президент Украины опубликовал в соцсетях щемящие фото со своей женой и показал архивные снимки из свадьбы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши.

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