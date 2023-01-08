Потеряла сознание и не пришла в себя: принцесса Таиланда больше трех недель пребывает в коме

Старшая дочь короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна уже больше трех недель находится в состоянии комы. 15 декабря она потеряла сознание из-за болезни, связанной с сердцем. С тех пор 44-летняя принцесса Баджракитиябха не приходила в себя.

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Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на заявление пресс-службы королевского двора. Там сообщили, что для поддержки функций сердца, легких и почек наследницы на престол используют специальное оборудование.

"Врачи продолжают предоставлять лекарства и использовать оборудование для поддержки функций сердца, легких и почек, а также использовать антибиотики, внимательно следя за ее состоянием", – уточнили представители королевской семьи Таиланда.

Баджракитиябха упала в обморок из-за тяжелой сердечной аритмии, возникшей в результате микоплазменной инфекции – острого заболевания, которое сопровождается различными воспалительными поражениями респираторного, урогенитального трактов, суставов, кроветворной и нервной систем.

Первые симптомы недуга принцесса испытала, когда готовила своих собак к соревнованиям в северо-восточной провинции Накхонратчасима. Долгое время она лечилась именно там, а вскоре была направлена на вертолете в Бангкок, столицу Таиланда.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на 97-м году жизни умерла последняя принцесса Гавайев. Рядом с ней в этот момент находилась ее 69-летняя супруга.

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