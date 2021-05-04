Потап в стихах поздравил Каменских с днем рождения и показал свадебный снимок

Украинский продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) трогательно поздравил свою супругу Настю Каменских с днем рождения, а также показал архивное фото со дня их свадьбы. Фанаты были в восторге от такого красивого жеста.

Так, на своей странице в Instagram артист выложил соответствующий кадр, на котором его жена была запечатлена в свадебном платье с выразительным вырезом в зоне декольте и с вечерним макияжем (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

К 34-летию украинской певицы, которое она отмечает 4 мая, Потап сочинил поздравление в стихах и поделился им с многотысячной армией поклонников.

"Глаза – Агаты

Губы – май

Ты соткана из тысячи

Тропинок в рай

Я – Кастл твой,

Уберегу от штормов дерзких

Ты как за каменной стеной

Моя Каменских

Я люблю тебя!" – признался в чувствах он.

Присоединились к поздравлениям также и поклонники звездной пары. В комментариях под публикацией они желают имениннице всего самого светлого и доброго.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап с Каменских показали яркое фото из Мексики. Влюбленные позировали в объятиях друг друга на фоне бушующих волн.