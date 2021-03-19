Потап с Позитивом потроллили Каменских танцами под ее трек. Видео

Украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) вместе с певцом Алексеем Завгородним (Позитив) записали на видео зажигательные танцы под новую песню Насти Каменских "Девочки рулят". Также в кадре появилась телеведущая Леся Никитюк, которая разогнала звезд сумкой.

Таким образом знаменитости потроллили девушек, которые снялись в клипе у NK. Соответствующим роликом поделился Потап на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, продюсер начал танцевать на камеру тверк, а Позитив – весело двигался под припев песни Каменских. Затем на видео внезапно показалась Никитюк, которая начала сумкой разгонять мужчин.

После этого телеведущая сама продолжила танцевать под трек. Отметим, что ранее звезда приняла участие в съемках клипа на сингл.

Пользователи сети оценили ролик Потапа и Позитива, и стали засыпать их комплиментами. Многие подчеркнули, что это лучшая пародия.

"Ай, бомба! Рулевые мальчики", "Лучшие!", "ТОП", – пишут люди в комментариях.

Напомним, ранее Алексей Завгородний (Позитив) поделился с поклонниками забавным видео, на котором решил спародировать артистку Настю Каменских. Сначала музыкант показал утро певицы, а затем как начинается его день.

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