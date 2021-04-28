Потап с Каменских показали яркое фото из Мексики

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в Мексике вместе со своим супругом продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), поделилась романтическим фото с ним. Также она поблагодарила любимого за вдохновение и все незабываемые моменты, проведенные вместе.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующие снимки (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Влюбленные позировали в объятиях друг друга на фоне бушующих волн.

Настя в кадре появилась в розовом бикини, которое дополнила пестрой накидкой. А Потап был в свободной рубашке светло-голубого цвета и стильной шляпе вишневого цвета. На одном из опубликованных фото он нежно поцеловал свою избранницу, а она при этом закрыла глаза.

"Спасибо тебе, мой родной человек, за нашу любовь и тот творческий порыв, в котором рождаются такие песни", – призналась в своих чувствах Каменских.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских поделилась с поклонниками очередным выпуском своего реалити-шоу "Девочки рулят", в котором снялась полуобнаженной в постели вместе с супругом Потапом. В ролике засветился момент, когда звездная пара лежала под простыней и при этом целовалась, обнималась и говорила друг другу приятные слова.