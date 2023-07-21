Потап провел три дня в Одессе под обстрелами и рассказал, чего желает 'проклятым соседям'

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап), которого часто критикуют за жизнь за границей, вернулся в Украину и провел в Одессе самые тяжелые для города дни. Артист поделился своими мыслями и пожеланием "проклятым соседям".

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Новые фотографии из Одессы появились в его Instagram. Отметим, что исполнитель не часто афиширует свое местонахождение, поэтому его фанаты предполагают, что Потап живет не в Украине (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Продюсер уже несколько дней делится с подписчиками своими мыслями и кадрами из Одессы.

"Вечерняя Одесса магическим образом дает ощущение определенного внутреннего покоя, хотя еще этой ночью здесь было громко. Тихой ночи каждому украинцу, а проклятым "соседям" вечно мучаться и искупить свою вину", – пожелал Потап.

После пережитого обстрела певец пошутил, что в городе даже кошки транслируют "особую боевую энергетику". Впрочем, похоже, после третьего дня беспощадных обстрелов артист решил уехать из Одессы.

Утром он опубликовал фото, сделанное на трассе посреди поля подсолнухов. Символу Украины Потап посвятил целый пост, вспомнив о ценностях своего народа.

"Люблю подсолнухи за их яркий цвет. За то, что это символ силы и плодородия украинской земли. За то, что эти яркие желтые солнечные цветы украшают украинские села, поля, сады. Подсолнухи – яркий символ воплощения в себе всех тех ценностей, которыми дорожат украинцы сила, гостеприимство, кротость, доброта. Те ценности, которые характеризуют наш народ", – высказался продюсер.

Напомним, что во время полномасштабной войны в Украине артист часто находится вне родной страны. Впрочем, сам Потап уверяет, что в Украину приезжает, однако оставаться надолго не может из-за "специфики своей работы сейчас".

Также OBOZREVATEL писал, что Потап попал в скандал из-за своего нового трека "Волонтер". Артист хотел прославить волонтеров, каждый день приближающих победу нашей страны, но, по мнению слушателей, ему удалось лишь унизить их.

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