Потап назвал Путина закомплексованным психопатом: он живет в мире, где вокруг себя всех убил

Известный украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) опубликовал эмоциональный пост, в котором назвал президента РФ Владимира Путина "закомплексованным человеком". Также знаменитость заявил, что лидера страны-агрессора "проклинает весь мир, включая Россию".

Об этом он написал на личной странице в Instagram. "Каждое утро у нас перекличка, кто живой, все! И все выходят из бомбоубежищ, потому что всю ночь, по столице Украины ведётся уничтожающий все и вся огонь! Он стирает в пыль дома, мосты, дороги все, что мы строили так долго! Но ничего мы построим ещё лучше", – написал Потап.

Он отметил, что это народная война, а также война против режима "диктатуры съехавшего маразматика".

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Потап рассказал, что иногда к нему звонят отцы мальчиков-подростков и просят поговорить с их детьми, поднять боевой дух.

"Не знали 11-ти,12-ти и 13-летние мальчишки, что придется повзрослеть так рано. Я звоню, и мы смеемся с ними над Путиным. Мне его жалко, мне кажется, он такой закомплексованным человек. Он живет в мире, где он вокруг себя всех убил, но новый круг опять сжимается. Вся планета, включая Россию, проклинает его", – заявил продюсер.

Алексей Потапенко считает, что Путин "настоящий психопат, который безжалостен ко всем людям".

"Ему по барабану все смерти и страдания, которые несут русские в Украину. Представляете, сидит Путин на троне и плачет и подходит к нему маленькая девочка и спрашивает: "Чего ты плачешь, тебя кто-то обидел?", а он сквозь слезы: "Нет! Это я обидел всех! И теперь со мной никто не играет". А девочка протягивает ему пистолет: "На! Сам застрелись! Занавес", – написал Потап.

Кроме того, артист посвятил публикацию известным российским рэперам Егору Криду и Тимоти за их песню "Мой друг Путин".

"Наш друг Молотов! Кстати Вам в плейлист группа Molotov песня "Puta". Под нее приятно смотреть, как горят русские танки", – подытожил Потап.