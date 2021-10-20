"Поступил как мужчина": DZIDZIO разделил имущество с экс-женой SLAVIA

Украинский поп-исполнитель DZIDZIO (Михаил Хома) после развода с певицей SLAVIA (Ярославой Хомой) подарил ей квартиру под Киевом. Артист заявил, что "просто отдал все" своей бывшей супруге.

О том, как экс-влюбленные поделили имущество, в комментарии для сайта ТСН рассказал сам Михаил Хома. Отметим, что за 20 лет совместной жизни пара успела нажить и недвижимость, и другой капитал.

Лидер группы DZIDZIO сказал, что раздел имущества уже состоялся. "Ну как, мы его не поделили. Я просто отдал все Славе", – утверждает певец.

Он считает, что в этой ситуации поступил "так, как должен был поступить мужчина".

Видео дня

К примеру, он мог претендовать на половину квартиры недалеко от столицы Украины, однако отдал ее бывшей супруге.

"Эта квартира, которая осталась у Славы, она очень красивая. Ну я и подумал, зачем делить собаку пополам. Это нехорошо, поэтому я решил ее подарить", – сказал певец.

Известно, что это жилище находится в селе Подгорцы Киевской области возле озера. По подсчетам журналистов, цены в этом комплексе варьируются от 2,13 млн грн за однокомнатную, и от 5,07 млн грн за трехкомнатную квартиру.

Ярослава (девичья фамилия Притула) и Михаил Хома уже более полугода не живут вместе и говорили, что собирались официально развестись.

Пара познакомилась еще в студенческие годы, отношения длились более 20 лет.

Свадьба состоялась в ноябре 2013-го. Детей у экс-влюбленных нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, SLAVIA обвинила некоторых украинских звезд на пиаре из-за разрыва ее отношений с супругом. Хотя конкретного имени женщина не назвала, она ясно намекнула на певицу, ведущую Олю Цибульскую.