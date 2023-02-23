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"Последний концерт в Драмтеатре": группа "Бумбокс" растрогала фанов ностальгией по Мариуполю. Фото

Анна Кравчук
Люди
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'Последний концерт в Драмтеатре': группа 'Бумбокс' растрогала фанов ностальгией по Мариуполю. Фото

Накануне полномасштабного вторжения, 22 февраля 2022-го, популярная украинская группа "Бумбокс" выступала в Мариуполе. Концерт прошел в том самом Драматическом театре, на который меньше чем через месяц российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу, убив сотни мирных людей, а меньше чем через год – полностью его демонтировали, оставив от исторического здания лишь две стены. 

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Музыканты поделились воспоминаниями о концерте, показав фото, сделанные в тот день. Кадры были размещены на официальной странице группы в Instagram

На снимках можно увидеть красивый зал Драмтеатра. Послушать украинские хиты любимой группы тогда собрались сотни мариупольцев.

''Последний концерт в Драмтеатре'': группа ''Бумбокс'' растрогала фанов ностальгией по Мариуполю. Фото
''Последний концерт в Драмтеатре'': группа ''Бумбокс'' растрогала фанов ностальгией по Мариуполю. Фото

А за несколько часов до этого они вместе с фронтменом "Бумбокса" Андреем Хлывнюком и другими музыкантами стояли на митинге "За единую Украину", чтобы заявить о суверенитете и целостности своей Родины в преддверии полномасштабной войны, в которую тогда еще никто до конца не верил. 

''Последний концерт в Драмтеатре'': группа ''Бумбокс'' растрогала фанов ностальгией по Мариуполю. Фото
''Последний концерт в Драмтеатре'': группа ''Бумбокс'' растрогала фанов ностальгией по Мариуполю. Фото

Артисты уверены, что они еще вернутся на сцену Мариупольского драмтеатра, который обязательно восстановят после деоккупации города. 

''Последний концерт в Драмтеатре'': группа ''Бумбокс'' растрогала фанов ностальгией по Мариуполю. Фото

"Год назад, 22 февраля 2022 года, Бумбокс играли в Мариупольском драматическом театре. Это был последний концерт, который прошел в МДТ. Но мы обязательно сыграем концерт в восстановленном театре Мариуполя. Борьба продолжается", – гласит подпись под снимками. 

''Последний концерт в Драмтеатре'': группа ''Бумбокс'' растрогала фанов ностальгией по Мариуполю. Фото

Поклонники "Бумбокса" из Мариуполя и не только не могли реагировать на пост группы без слез. 

В комментариях они оставляли: "Страшно осознавать, что многих этих людей в зале, возможно, уже нет в живых", "Нашла себя на фото... Грустно понимать, что время не вернуть. Но можно вернуть Мариуполь и отстроить", "Как же больно. Эта боль никогда не пройдет", "Это был потрясающий вечер", "Оккупанты украли у нас жизнь", "Ждем вас в Мариуполе. И себя там тоже ждем. Это последнее из лучших воспоминаний "до" всего того, что с нами потом случилось". 

''Последний концерт в Драмтеатре'': группа ''Бумбокс'' растрогала фанов ностальгией по Мариуполю. Фото
''Последний концерт в Драмтеатре'': группа ''Бумбокс'' растрогала фанов ностальгией по Мариуполю. Фото

Как писал OBPZREVATEL ранее, группа "Бумбокс" выступила с благотворительным концертом в Праге (Чехия). Исполняя свой хит "Наодинці", в который Андрей Хлывнюк добавил строчки о Буче, Ирпене и других разрушенных оккупантами городах, певец не смог сдержать слез и эмоций.

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