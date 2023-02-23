''Последний концерт в Драмтеатре'': группа ''Бумбокс'' растрогала фанов ностальгией по Мариуполю. Фото

Накануне полномасштабного вторжения, 22 февраля 2022-го, популярная украинская группа "Бумбокс" выступала в Мариуполе. Концерт прошел в том самом Драматическом театре, на который меньше чем через месяц российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу, убив сотни мирных людей, а меньше чем через год – полностью его демонтировали, оставив от исторического здания лишь две стены.

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Музыканты поделились воспоминаниями о концерте, показав фото, сделанные в тот день. Кадры были размещены на официальной странице группы в Instagram.

На снимках можно увидеть красивый зал Драмтеатра. Послушать украинские хиты любимой группы тогда собрались сотни мариупольцев.

А за несколько часов до этого они вместе с фронтменом "Бумбокса" Андреем Хлывнюком и другими музыкантами стояли на митинге "За единую Украину", чтобы заявить о суверенитете и целостности своей Родины в преддверии полномасштабной войны, в которую тогда еще никто до конца не верил.

Артисты уверены, что они еще вернутся на сцену Мариупольского драмтеатра, который обязательно восстановят после деоккупации города.

"Год назад, 22 февраля 2022 года, Бумбокс играли в Мариупольском драматическом театре. Это был последний концерт, который прошел в МДТ. Но мы обязательно сыграем концерт в восстановленном театре Мариуполя. Борьба продолжается", – гласит подпись под снимками.

Поклонники "Бумбокса" из Мариуполя и не только не могли реагировать на пост группы без слез.

В комментариях они оставляли: "Страшно осознавать, что многих этих людей в зале, возможно, уже нет в живых", "Нашла себя на фото... Грустно понимать, что время не вернуть. Но можно вернуть Мариуполь и отстроить", "Как же больно. Эта боль никогда не пройдет", "Это был потрясающий вечер", "Оккупанты украли у нас жизнь", "Ждем вас в Мариуполе. И себя там тоже ждем. Это последнее из лучших воспоминаний "до" всего того, что с нами потом случилось".

Как писал OBPZREVATEL ранее, группа "Бумбокс" выступила с благотворительным концертом в Праге (Чехия). Исполняя свой хит "Наодинці", в который Андрей Хлывнюк добавил строчки о Буче, Ирпене и других разрушенных оккупантами городах, певец не смог сдержать слез и эмоций.

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