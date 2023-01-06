После ''таинственного'' исчезновения Валя Будько из ''Сватов'' вышла на связь: куда пропала актриса

Актриса Татьяна Кравченко, которая родилась в Донецке, 4 января должна была выйти на питерскую сцену, но она не явилась в театр, и в течении двух суток с ней не могли связаться родственники. Режиссерам срочно пришлось искать замену звезде "Сватов".

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Как сообщают росСМИ, с актрисой, предавшей Украину, все в порядке. С ней смогли пообщаться друзья. Уточняется, что Кравченко первый раз подвела коллег, ведь она всегда ответственно относилась к своей работе.

"С Татьяной Эдуардовной все хорошо, мы с ней на связи. 10 января она по графику играет в спектакле "Женитьба", а 17 января – выйдет на сцену в постановке "Под одной крышей". Что касается инцидента с ее исчезновением, здесь мы никаких комментариев не даем", – сообщили в пресс-службе театра.

По информации, 69-летнюю Кравченко могла расстроить смерть бывшего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова, так как они были хорошими друзьями. Селебрити перенесла эмоциональное потрясение и впала в депрессию после новости о кончине близкого человека.

Напомним, в 2015 году Кравченко запретили въезд на территорию Украины из-за того, что она поддержала аннексию Крыма РФ и оккупацию Донбасса. Кроме того, Татьяна назвала нашу страну "фашистским государством" и до сих пор продолжает молчать о преступных действиях Путина. Артистка работает в Москве и гастролирует по России, пока ее сограждане гибнут от российских ракет.

Кравченко еще в 1971 году уехала в Москву, где поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Сейчас она является одной из ведущих актрис театра "Ленком", где сыграла в общей сложности более 30 ролей.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Кравченко назвала свою экранную "внучку" Анну Кошмал подлой и неблагодарной. Это произошло из-за того, что 28-летняя звезда осудила полномасштабную войну в Украине и всех, кто ее поддержал.

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