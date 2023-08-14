'Любим тебя, наш папа!' Тина Кароль вместе с сыном повторила архивный снимок, сделанный с покойным Евгением Огиром

14 августа 2023 года покойному мужу известной певицы Тины Кароль, продюсеру Евгению Огиру могло исполнится 43 года, однако сердце мужчины перестало биться в 2013-м после продолжительной, но, увы, безуспешной борьбы с раком желудка. В этот день артистка трогательно обратилась к покойному супругу, показав поклонникам снимки с заметно подросшим сыном Вениамином.

Видео дня

Вместе с 14-летним наследником звезда повторила архивное фото, сделанное с Огиром в 2012 году для журнала Viva! Проникновенный пост, который растрогал интернет-пользователей до слез, Кароль разместила на личной странице в Instagram.

На фото артистка в белой футболке, завязанной на талии в узел, и джинсах облокотилась на плечо сына, который, несмотря на столь юный возраст, выглядит как настоящий крепкий мужчина. На Вениамине – клетчатая рубашка и джинсы. Точно в такой же позе и образах Тина когда-то фотографировалась с мужем. Поклонники не могли не заметить, как сильно подросток похож на своего отца.

На других кадрах исполнительница также нежно обнимает сына и демонстрирует легкую улыбку, как и Веня.

Обращаясь к покойному продюсеру, Кароль написала: "Примером быть невозможно, а ориентиром можно. Сегодня детские праздники начинаются с минут молчания по тем, кого уже нет. Дети умеют чтить память и уважать героев, среди которых их родители и родственники. Слезы на их глазах сухие, наши дети сильнее нас. Судьба, которая выпала нашим детям, тяжелая и несправедливая. Я вижу, как эта боль превращается в мотивацию и характер. Молодых вдов, таких растерянных, таких сильных – нас сегодня таких, к сожалению, становится больше. Мальчиков с портретом папы в кармане также становится больше. Мы 10 лет, осознать это невозможно, следуем за твоей звездой. Ты бился за жизнь отчаянно у всех на глазах, в моих руках. Мы любим тебя, наш папа! Мы идем дальше, как ты просил. Но не мимо, а с тобой в нашей памяти и сердце. Навсегда вместе".

Поклонники в комментариях признавались, что текст Тины заставил их пустить слезу, а также отмечали невероятную схожесть 14-летнего Вени с папой.

"Как же похож на Евгения! А глаза мамины", "Вы невероятные! Уже не мальчик, а взрослый мужчина", "Веня такой взрослый уже, не узнала на первом фото сразу", "Как трогательно. И как быстро летит время", "Очень красивые и вы, и слова под фото", "Вот это так воспоминание с тех лет, ничего себе… Вениамин очень похож на вас, Тина, и на Евгения. Конечно, думая об этом, жаль, что жизнь нельзя изменить, чтобы вы все трое были всегда вместе!" – комментируют подписчики.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тине Кароль приписывают новый роман, и на этот раз не с Даном Баланом. Мужчина, которого подозревают в отношениях с певицей, находится рядом с ней уже больше 10 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!