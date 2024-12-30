После смерти Джимми Картера к импровизированному мемориалу сносят арахис: раскрыта причина

В США граждане чтят память 39 президента Джимми Картера, умершего в воскресенье, 29 декабря, в возрасте 100 лет. Возле Президентского центра Картера в Атланте, штат Джорджия с вывески создали импровизированный мемориал, куда сразу после трагической вести начали сносить цветы. Особое внимание привлекло то, что люди с собой берут арахис и оставляют его там в знак памяти.

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Кроме орехов, на месте импровизированного мемориала также появилась арахисовая паста и персики. Как отмечает журнал People, появление летнего фрукта стало данью наиболее знакового экспорта Джорджии. А вот орехи указывают на детство 39-го президента.

Известно, что Джимми Картер родился в семье фермеров, выращивавших арахис. Значительную часть юности он провел на арахисовой ферме Plains, принадлежавшей его родным. Заработанные деньги Картер вложил в старт своей политической карьеры.

После смерти отца Картер взял в свои руки семейный бизнес и самостоятельно руководил фермой. Ему понадобилось много лет, чтобы поставить фирму "на ноги" и получить стабильную чистую прибыль. Поэтому арахис стал своеобразным символом простой, народной сущности Джимми Картера, которую он сохранил в должности президента.

Прежде чем пойти в политику, он учился в Военно-морской академии и работал инженером, а уже потом стал губернатором штата Джорджия перед своим первым сроком в должности главнокомандующего. Кульминацией его карьеры стало избрание президентом США в январе 1977 года. В октябре 2024 года он стал первым главой Штатов, прожившим до 100 лет.

Джорджия всю жизнь Джимми Картера была его родным местом. Именно в нем родился 39 президент США и умер 29 декабря. Сердце политика остановилось в его доме в Плейнсе. Причина смерти Джимма Картера все еще неизвестна, однако еще в феврале 2023 года сообщали, что политик решил прекратить лечение от агрессивной формы меланомы – рака кожи с метастазами на печень и мозг. После ряда госпитализаций было принято решение, что политик проведет всю оставшуюся жизнь дома под наблюдением врачей.

Ранее OBOZ.UA писал, какими громкими заявлениями об Украине и войне отличился Джимми Картер. 24 февраля 2022 года политик резко осудил полномасштабную войну, развязанную Россией, и призвал помочь украинцам "в их праве на мир, безопасность и самоопределение".

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