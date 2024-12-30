'Надеюсь, Обама не будет отправлять оружие': какими громкими заявлениями об Украине и войне отличился Джимми Картер

Джимми Картер, 39-й президент Соединенных Штатов Америки (1977–1981), который умер 29 декабря, запомнился неоднозначными высказываниями об Украине и российской агрессии. После нападения РФ в 2014 году он надеялся, что Москва будет придерживаться Минских договоренностей, и не хотел, чтобы США поставляли оружие ВСУ. 24 февраля 2022-го политик резко осудил полномасштабную войну, развязанную Россией, и призвал помочь украинцам "в их праве на мир, безопасность и самоопределение".

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В конце марта 2014 года в интервью PBS NewsHour Картер назвал оккупацию Крыма Россией "неизбежной". Но в то же время он подчеркивал: если Владимир Путин решит предпринять дальнейшие военные действия, его необходимо "остановить".

По мнению бывшего американского президента, большинство жителей полуострова якобы хотели присоединиться к РФ.

"Независимо от того, что сделал бы западный мир, он [Путин] все равно сделал бы это, потому что русские всегда считали Крым своей частью, и, как вы знаете, большинство крымчан хотели быть частью России, так что это было неизбежно", – высказался Картер о захвате агрессором украинского полуострова.

Тогда он придерживался мнения, что Кремль не будет расширять военные действия против Украины.

Кстати, в этом же интервью политик не был против поставок оружия украинцам. "Я думаю, что было бы оправданно эффективно вооружить украинскую армию и дать всем знать, что они вооружаются", – сказал он.

В конце апреля 2015 года Картер в составе делегации так называемой "Группы старейшин" (The Elders, состоит в основном из бывших глав государств, которые "используют свой опыт и влияние на содействие миру, справедливости и правам человека") ездил в Москву. В ходе переговоров об Украине экс-президент США поверил Путину: якобы тот будет придерживаться Минских договоренностей.

"Мы остались довольны, потому что все представители власти, с которыми мы здесь общались, ясно говорили, что российская сторона очень хотела бы увидеть полное исполнение Минских договоренностей, проработанных совместно Россией, Украиной, Францией и Германией. И у меня не осталось сомнений в том, что РФ действительно хотела видеть ситуацию урегулированной во всех аспектах. Так что, собственно, нужно решить только одну задачу – выполнить Минские договоренности", – сказал он после поездки "Голосу Америки".

Картер считал, что "Минск" – это "лучший путь решения украинской проблемы в долгосрочном плане".

Отвечая на вопрос о военной поддержке, он заявил: "Я бы очень хотел, чтобы отправка оружия в Украину не производилась как Киеву, так и востоку Украины. Я надеюсь, что президент [Барак] Обама не будет посылать оружие".

В этом интервью политик снова упомянул свое убеждение, что крымчане якобы хотели быть в России. И, кстати, применил то же искажение исторических событий, что и российская пропаганда: мол, Никита Хрущев "много лет назад – хотя, не так уж много – передал контроль над Крымом Украине в качестве подарка".

"Я не верю, что есть некая непосредственная перспектива разрыва отношений между Россией и Крымом. Я думаю, что это [оккупация полуострова] было почти неизбежным шагом, согласны с этим люди или нет", – говорил бывший президент.

24 февраля 2022 года Картер отреагировал на широкомасштабную войну так:

"Неспровоцированное нападение России на Украину с использованием военного и кибероружия нарушает международное право и основные права человека украинского народа. Я осуждаю это несправедливое нападение на суверенитет Украины, которое угрожает безопасности в Европе и во всем мире, и призываю президента Путина прекратить все военные действия и восстановить мир. Соединенные Штаты и их союзники должны поддержать народ Украины в его праве на мир, безопасность и самоопределение".

Добавим, что 24 марта 2022 года Carter Center, благотворительная организация Джимми Картера и его супруги Розалин, поприветствовали прием украинских беженцев Соединенными Штатами.

"Наша страна уже давно является маяком надежды для тех, кто спасается от насилия или преследований. Как почетные сопредседатели Welcome.US , мы призываем американцев открыть свои сердца этим беженцам и поддержать их в их работе по построению новой жизни здесь, среди нас. Мы поддерживаем народ Украины в его мужественной борьбе за демократию и свободу", – было сказано в заявлении пресс-службы.

Как сообщал OBOZ.UA, 39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. Сердце долгожителя остановилось в воскресенье, 29 декабря, у его дома в Джорджии.

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