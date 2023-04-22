Женщина потратила 72 тыс. долларов, чтобы стать похожей на Мэрилин Монро: результат вызвал споры. Фото

В истории есть немало случаев, когда и женщины, и мужчины настолько сильно увлекались кем-то из публичных людей, что это выходило за рамки нормальности. Нечто подобное произошло с Сереной Смит из Калифорнии. Она – блогер, певица и звезда различных реалити-шоу, но известность ей принесла ее внешность, а если точнее – ее огромное желание изменить свой облик и стать похожей на знаменитую голливудскую красавицу и секс-символ всех времен и народов Мэрилин Монро.

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За шесть лет американка потратила на пластические операции около 72 тысяч долларов (2,7 млн гривен). Впервые под нож хирурга она легла в декабре 2016-го, когда ей было всего 18 лет. С тех пор Серена уже не могла остановиться, однако в Instagram многие считают, что девушка переборщила с пластикой.

Первой операцией Смит стала маммопластика. Тогда 18-летняя девушка увеличила свою грудь с первого размера до пятого. Заплатила она за это 11 тысяч долларов (402 тысяч гривен).

Дальше была ринопластика за 16 тысяч долларов (585 тысяч гривен), чтобы получить миниатюрный и гламурный "голливудский нос". Помимо этого, Серена на регулярной основе прибегает к таким процедурам как ботокс и филлеры в губы. Как только девушка замечает, что ее губы становятся меньше, она спешит к косметологу за новым уколом.

Но американке постоянно казалось, что она изменила себя недостаточно, поэтому она решилась на бразильскую подтяжку ягодиц (BBL). Такая операция считается одной из самый опасных пластических операций с самым высоким уровнем смертности. На хирургическом столе во время подтяжки ягодиц умирает один из трех тысяч пациентов. Смит, как заверила она сама, очень тщательно подошла к выбору хирурга, поэтому рискнула и осталась довольна результатом.

"Я очень довольна результатами, они получились великолепными, операция полностью изменила пропорции моего тела и придала мне более округлый вид", – рассказала Смит после операции.

Отметим, что BBL предполагает забор жира из нежелательных зон, таких как живот, спина и бока, с помощью липосакции и пересадку его в ягодицы и бедра, что приводит к созданию более изящной фигуры песочных часов. На такие жертвы идут девушки, готовые к очень большим рискам, а еще длительному и сложному периоду восстановления после операции.

"Я чувствовала себя так, будто меня сбил грузовик. Самой болезненной частью восстановления были первые две недели. У меня все болело, я была вся в синяках и очень опухшая. Почти две недели у меня стояли дренажи, собирающие всю кровь и жидкости, выходящие из моего тела, что было не очень приятным зрелищем. Сложнее всего было найти удобную позу для сна", – поделилась блогер.

Серена живет под девизом, что "красота – это боль". Она уверяет, что не собирается прекращать делать операции, ведь до сих пор не выглядит так, как ей хотелось бы.

"Я никогда не перестану делать операции. Когда я завершу все, что хотела бы сделать, и буду удовлетворена, я буду счастлива. Операции дают мне возможность почувствовать себя сильной, мне нравится, что мы можем создавать себя такими, какими хотим. Я хочу сделать еще несколько операций в будущем, потому что мне нравится постоянно совершенствовать себя", – делится девушка.

И хотя сама Серена говорит, что она стала намного увереннее в себе после того, как начала кардинально менять свою внешность, в соцсетях у нее есть немало хейтеров. Одни интернет-пользователи говорят, что та совершенно не похожа на Мэрилин Монро, другие – советуют блогерше потратить деньги не на пластику, а на психолога, намекая на проблемы с головой и восприятием себя, ну а третьи пишут, что Смит себя только портит.

Впрочем, сама Серена внимание на критиков не обращает. Говорит, что ей "жаль своих обидчиков, ведь они хотят сбить с толку других, вместо того, чтобы заниматься собственной жизнью".

"Я никого не обижаю своим выбором... В жизни никогда нельзя угодить всем, потому что не все выбирают быть счастливыми и позитивными", – уверяет Серена.

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