После гастролей в оккупированном Крыму Ирина Круг собралась в Украину. Фото

Известная российская певица, звезда шансона Ирина Круг выступит в Киеве в октябре. После неоднократных концертов в оккупированном Крыму она попала в базу сайта "Миротворец".

Соответствующая афиша мероприятия размещена на сайте билетного оператора. Концерт запланирован на 8 октября в Октябрьском дворце. Цена билетов стартует от 590 гривен и доходит до 1790 за одного (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Известно, что вдова Михаила Круга, российская исполнительница Ирина Круг оказалась в базе "Миротворца" за "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

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Коротко о знаменитости:

Ирина Круг – российская эстрадная певица, исполнительница русского шансона, многократная обладательница премии "Шансон года", вторая жена и вдова Михаила Круга.

Будущая звезда родилась 29 марта 1976 года в Челябинске в семье офицера и чертежницы. С детства занималась в театральном кружке местного дома культуры, мечтала стать актрисой.

Рано вышла замуж, родила в 1995 году дочь Марину. Позже пара развелась.

В 2001 году вышла замуж второй раз за известного исполнителя русского шансона Михаила Круга. 26 мая 2002 года у пары родился сын Александр.

Ранее OBOZREVATEL ​​​​​​​писал о том, что украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, выступит в одесском ночном клубе ITAKA. Планируется два концерта – 16 и 17 августа. Поклонникам она пообещала, что они услышат свои любимые хиты, а также песни на украинском языке.