Пошли по стопам отцов? Как выглядят и чем занимаются дети самых красивых мужчин мира. Фото

Возможность называть знаменитость папой дает ряд преимуществ – это означает, что у ребенка будет счастливая и беззаботная жизнь, а также, что он сорвал генетический джекпот. Герои нашей подборки обладают привлекательной внешностью и мы предлагаем узнать, унаследовали их дети "гены красоты".

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OBOZREVATEL покажет детей всем известных Дэвида Бекхэма, Тома Харди, Клинта Иствуда, Уилла Смита, Орландо Блума. Некоторые из них повторили судьбу родственников (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Дэвид Бекхэм

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм 25 лет назад женился на бывшей участнице музыкального коллектива Spice girls Виктории. Бизнесвумен подарила ему троих сыновей – Бруклина Джозефа (род. 4 марта 1999 года), Ромео Джеймса (род. 1 сентября 2002 года) и Круза Дэвида (род. 20 февраля 2005 года), а также дочь – Харпер Севен (род. 10 июля 2011 года). Стоит сказать, что сыновья невероятно похожи на звездного отца и, так же как и он, находятся в центре общественного внимания. Средний сын Ромео с раннего возраста стал появляться на обложках глянцев, но после решил вернуться в футбол. Старший – Бруклин, тоже связан с моделингом.

Орландо Блум

Английский актер и супруг певицы Кэти Перри Орландо Блум первый раз женился в 2010 году. Австралийская модель Миранда Керр через год после свадьбы родила возлюбленному сына Флинна Кристофера Блума. Пара рассталась через два года после появления на свет первенца. Сейчас мальчику 12 лет, он ходит в школу. Артист редко появляется с ним на публике.

Клинт Иствуд

Американский актер, режиссер, композитор, обладатель четырех премий "Оскар" Клинт Иствуд имеет 8 детей от 6 разных женщин. Один из наследников артиста также стал известным актером. Речь идет о Скотте Иствуде, которого мы знаем по фильмам "Дальняя дорога", "Гран Торино", "Непокоренный". Сейчас звезде 36 лет, он не был женат и не имеет детей.

Том Харди

Английский актер, продюсер и сценарист Том Харди имеет троих детей от двух браков. С 2005 по 2009 год он состоял в отношениях с Рэйчел Спид, от которой у него есть сын Луи (род. в 2008 году). Харди скрывает наследника от папарацци, но все же некоторые фото попадают в сеть. Сейчас мальчику 15 лет.

Уилл Смит

54-летний знаменитый актер воспитывает троих детей. Его сын Уиллард Кристофер Смит III родился в первом браке от Шири Флетчер и остался с матерью. Через два года звезда женился еще раз на своей давней подруге Джаде Пинкетт. От нее у Смита двое наследников – сын Джейден Смит (род. 8 июля 1998 года) и дочь Уиллоу Смит (род. 31 октября 2000 года). Они решили повторить успех отца в кинематографе и также снимаются в фильмах.

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