'Порвались штаны': POSITIFF рассказал о курьезах на новогодних корпоративах

Период зимних праздников почти никогда не обходится без проведения впечатляющих корпоративов, где главными гостями нередко становятся звезды отечественного шоу-бизнеса. Однако иногда бывают случаи, когда новогодние мероприятия запоминаются артистам не только праздничной атмосферой, но и забавными курьезами.

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Несколько таких смешных случаев произошли и с музыкантом Алексеем Завгородним, более известным под сценическим псевдонимом POSITIFF. Артист признался: из-за кардинальных изменений в личной жизни в последнее время почти не сталкивается с нестандартными ситуациями, однако за 10 лет карьеры их было множество. Об этом эксклюзивно для OBOZ.UA сообщили в пресс-службе "Нового канала".

"Помню, как на одном из корпоративов во время выступления у меня порвались штаны. Поэтому очень хорошо, что я ношу нижнее белье. А в тот день оно еще и было в цвет брюк. Так никто даже не заметил", – рассказал исполнитель.

Кроме того, POSITIFF вспомнил, что во время одной из мероприятий неприятная ситуация произошла со всеми членами его команды. По словам артиста, в тот период они проводили несколько мероприятий одно за другим, однако уже после первого выступления у всех возникли серьезные проблемы со здоровьем.

"Тогда так случилось, что после проведения первого корпоратива было все окей, мы выступили и как всегда уехали ужинать и отдыхать, а на следующий день поняли, что мы всей командой чем-то очень сильно отравились. Как только приехали в другой город, где и должны были проводить праздник , сразу все слегли. Однако, несмотря на это, каждый отработал, как надо! Правда, никто из участников балета не делал сальто или резких движений, чтобы ничего неожиданного не произошло", – с улыбкой поделился POSITIFF.

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