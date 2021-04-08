Порнорежиссер – о Гречине: масштабы его вечеринок поражают, бывает до 150 девушек

Известный порнорежиссер и поставщик эскорт-услуг Боб Джек (Сергей Михайлов) заявил, что организатор голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянин Виталий Гречин, любитель красивых девушек и ему нравится позировать и фотографироваться в их окружении.

По словам Михайлова, мужчина проводит закрытые вечеринки с участием моделей по всему миру. Самые любимые места – это Киев, Париж, Трансильвания, Мальдивы. Об этом режиссер сообщил изданию NEWS.ru

Как рассказал знаменитость, масштабы мероприятий Гречина поражают даже "видавших виды". На некоторые вечеринки прибывает до 150 девушек модельной внешности. Михайлов уверен, что "весь этот праздник жизни нужен бизнесмену, чтобы потешить свое самолюбие".

Кроме того, порнорежиссер отметил, что с большинством из арестованных девушек он хорошо знаком – они являются поклонницами творчества его бывшей супруги, певицы Кати Самбуки.

Напомним, ранее московский фотограф Сергей Ленин рассказал, что Виталий Гречин на самом деле "мутный человек, но весьма умен и своеобразен", и при этом он "отличный психолог со своими тараканами в голове". По его словам, поступки мужчины не всегда поддаются логике, а его "туры" были ближе к эскорту.

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