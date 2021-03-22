Порноактриса Адель рассекретила запрет после "вылета" из "Холостяка"

Экс-участница одиннадцатого сезона "Холостяк" Анастасия Распутина (Адель Асанти), которая добровольно ушла в третьем выпуске шоу, рассказала, что по контракту ей нельзя записывать разговорные stories.

Так, на своей странице в Instagram бывшая порноактриса опубликовала stories, в котором подробнее написала о запрете. Она добавила, что очень бы хотела поговорить со своими подписчиками, однако пока это невозможно (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мне нельзя снимать разговорные stories по контракту. Но знайте, что я очень хочу пообщаться с вами", – говорится в подписи к снимку.

Отметим, что Анастасия сфотографировала себя в зеркале. На ней были черные штаны с высокой талией, длинные сапоги и топ, в котором одно плечо осталось полностью оголенным. Свой образ бывшая участница "Холостяка 11" дополнила красивой бретонской кепкой и широким поясом с металлическими вставками.

Порноактриса Адель рассекретила запреты в контракте участниц "Холостяка 11". instagram.com/stories/adelasantyxx

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