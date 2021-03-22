Порноакторка Адель розсекретила заборону після "вильоту" з "Холостяка"
Ексучасниця одинадцятого сезону "Холостяк" Анастасія Распутіна (Адель Асанті), яка добровільно пішла в третьому випуску шоу, розповіла, що за контрактом їй не можна записувати розмовні stories.
Так, на своїй сторінці в Instagram колишня порноакторка опублікувала stories, в якому детальніше написала про заборону. Вона додала, що дуже б хотіла поговорити зі своїми підписниками, проте поки що це неможливо (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Мені не можна знімати розмовні stories за контрактом. Але знайте, що я дуже хочу поспілкуватися з вами", – йдеться в підписі до знімка.
Зазначимо, що Анастасія сфотографувала себе в дзеркалі. На ній були чорні штани з високою талією, довгі чоботи і топ, в якому одне плече повністю оголене. Свій образ колишня учасниця "Холостяка 11" доповнила красивою бретонською кепкою та широким поясом із металевими вставками.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
порноакторка Адель прокоментувала, чому покинула шоу "Холостяк". Дівчина пояснила, що незважаючи на свою професію, яку вона завершила, все одно залишається звичайною людиною, проте більшість так не думає.
Порноактриса Адель зізналася, як "Холостяк" відреагував на її професію. На зізнання Насті Заливако відреагував досить спокійно. Така реакція дуже здивувала учасницю.