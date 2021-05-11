Порноактриса Адель из "Холостяка" показала свое школьное фото

Экс-участница одиннадцатого сезона "Холостяка" Анастасия Распутина (Адель Асанти) поделилась редким снимком, на котором позировала еще юной школьницей. Так, на архивном фото девочка выглядела совсем иначе, нежели сейчас.

Соответствующий кадр бывшая порноактриса опубликовала в stories на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она позировала с собранными в хвост волосами, цветным обручем и с детской искренней улыбкой. Школьная форма Адель состояла из кофты сливового цвета и черного гольфа.

Напомним, Адель прокомментировала свой уход из "Холостяка". Девушка объяснила, что несмотря на свою профессию, которую она завершила, все равно остается обычным человеком, однако большинство так не думает.

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