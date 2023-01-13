''Пора передать в надежные руки'': Джамала решила расстаться с ''самой ценной вещью'', чтобы помочь ВСУ

Певица Джамала еще в начале полномасштабного вторжения РФ решила посвятить себя благотворительным концертам и помощи Украине. Вокалистка продолжает работать на благо страны и продает свое легендарное пианино, благодаря которому были написаны альбомы звезды. Все средства с продажи она передаст на нужды 10-й морской авиационной бригады им. Игоря Бедзая.

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Об этом Джамала сообщила в Instagram. Стартовая цена пианино составляет 400 тысяч гривен. Сумма будет направлена на покупку транспорта, штатных средств связи, дронов, Starlink и комплектов авиационной гарнитуры и переходников к ним (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"На нем были написаны все альбомы. Без преувеличения, моя самая родная вещь и родные воспоминания", – написала под постом знаменитость. По ее словам, этот музыкальный инструмент пережил переезды по всем арендованным квартирам, пандемию и взрывы. Он помог артистке стать узнаваемой.

"Словом, пора передать его в надежные руки. Ставки принимаются до 00.00 19 января", –уточнила Джамала. Аукцион начался 11 января. Свои работы для него также передали украинские художники Влада Ралко, Жанна Кадырова, Никита Кадан, Алевтина Кахидзе.

"Джамала, ты превосходная певица. Я люблю твою музыку. Я желаю Украине самого наилучшего", "Человек, леди! Творческая, настоящая, добрая", "Круто", – восхитились поступком исполнительницы ее подписчики.

Немного ранее OBOZREVATEL писал, что Джамала обвинила в смерти украинского композитора Сергея Круценко российских захватчиков. Она призналась, что именно музыканту позвонила первому утром 24 февраля. Мужчина умер 8 января в возрасте 55 лет.

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