Воевала против УПА и убивала украинцев: Etnodim попал в скандал из-за вышиванки в честь польской Армии Краевой. Все подробности

Украинский бренд этноодежды Etnodim оказался в центре скандала из-за вышитых рубашек, вдохновенных Котвицей – эмблемой Польского подпольного государства и Армии Краевой времен Второй мировой войны. Создателей тематической одежды обвинили в популяризации символа армии, известной убийствами гражданских украинцев и противостоянию УПА.

OBOZ.UA обратился к Etnodim за комментарием и получил заверение, что рубашку сняли с продаж. Позже на странице бренда появилась официальная реакция с признанием ошибки. Внимание на резонансные рубашки обратил общественный активист Олег Слабоспицкий.

"Etnodim презентовал вышиванку... в честь польской Армии Краевой, которая во время Второй мировой войны воевала против УПА и известна убийствами гражданского украинского населения на Волыни. Вы там сошли с ума?" – возмутился автор поста.

Меньше чем за сутки он собрал сотни реакций. Бренд быстро отреагировал на скандал. В комментарии OBOZ.UA заверили: "Мы удалили вышиванку Польша и сняли ее с продаж".

Позже на странице бренда появился официальный комментарий-обращение к подписчикам.

"История прячет в себе много боли. И когда мы говорим о прошлом, чьи-то символы борьбы могут быть нашей раной. Символ, изображенный на одной из рубашек, именно такой. Осмысливая этот опыт, мы хотим сказать – он не должен быть на вышиванке", – признал ошибку Etnodim.

Подписчикам объяснили, что идея проекта "Свобода никогда не бесплатна" зародилась в 2022 году, а цель инициативы – благодарность странам, поддержавшим украинцев в войне с РФ.

"При создании рубашек проводилась серия исследований и опросов, на основе которых разрабатывались дизайны. Среди десятков символов мы допустили одну ошибку и готовы ее исправить. Мы благодарны воинам легиона за их позицию и защиту наших границ. Мы хотим достойно презентовать голос Украины в мире, что говорит: "Каждый, кто защищает наше государство сегодня, является одним из нас", – добавили в посте.

Тем временем Олег Слабоспицкий обновил пост, подтвердив то, что рубашка исчезла с сайта, но ее якобы "далее продают в магазине на странице Facebook и на международной платформе DressX".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский бренд белья Zhilyova Lingerie отреагировал на скандал с российской моделью Ириной Шейк. Россиянка приняла участие в фотосессии для журнала Vogue, надев бра украинского производства. Ситуация вызвала недовольство и возмущение среди украинцев, потому что Шейк не открещивалась от России.

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