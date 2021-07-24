Популярный сериал 'Сваты': интересные факты со съемок ленты

Популярный украинский сериал "Сваты" имеет множество интересных историй, связанных со съемками и актерами. Сейчас киноленту бурно обсуждают в сети, так как вспыхнул скандал перевода с украинского на русский язык.

OBOZREVATEL собрал самые интересные факты об известном сериале "Сваты". Как оказалось, главным героям пришлось хорошо постараться, чтобы показать отличный результат на экранах.

Актриса Татьяна Кравченко не умела водить машину. В сериях, где она за рулем, на самом деле находилась дублерша.

На съемках сериала Кравченко влюбилась в своего коллегу Федора Добронравова. Ради него она даже похудела и стала тщательнее за собой ухаживать. Но в результате актер заявил, что любит свою жену и никогда ей не изменит.

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Алеся Железняк, сыгравшая Ларису Буханкину, действительно была в положении во время съемок киноленты.

Взрослая девочка Женя, которую сыграла украинская актриса Анна Кошмал, проходя кастинг не знала, в какой проект ее берут. Когда ей сказали, что ради роли надо покрасить волосы в черный цвет, знаменитость сразу согласилась.

Самым старшим актером на площадке стал 96-летний Юрий Зельдин, сыгравший папу Ольги Николаевны.

В одном из эпизодов снялся российский певец Филипп Киркоров. В сериал его позвал давний приятель, один из продюсеров ленты, нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Анатолий Васильев, сыгравший Юрия Анатольевича, конфликтовал с режиссером. Он хотел сделать персонажей глубже и играть трагикомедию, поэтому в результате знаменитость отказался сниматься дальше в сериале.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный сериал "Сваты", который ранее начали транслировать на украинском языке, снова перевели на русский. От перевода на национальный язык отказались телеканалы "Интер", "Украина" и "1+1".