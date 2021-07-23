Популярный рэпер будет владеть целой планетой: он уже собрал все документы

Американский хип-хоп-исполнитель Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) в скором времени будет владеть целой планетой. По словам самого артиста, документация "почти завершена" и он уже думает о том, как назвать газовую гигантскую экзопланету.

Речь идет о WASP-127b, которая в 1,4 раза больше, чем Юпитер. Она была обнаружена в 2016 году, передает издание NME (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Однако все оказалось не так просто. Учитывая, что в настоящее время не существует способа владения планетой, к заявлению о покупке планеты, вероятно, следует отнестись с долей скептицизма. Rolling Stone цитирует Йельского профессора астрономии Грегори Лафлина, который говорит: "В настоящее время не существует никаких юридических рамок владения или регулируемого земного обмена для покупки экзопланетных активов".

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"Я по-прежнему не знаю о существовании галактических бирж для торговли планетами, но это само по себе, конечно, не исключает их существования", – уточнил также профессор.

Напомним, что планета – не единственная неожиданная покупка, совершенная рэпером за последнее время. В начале этого года он имплантировал себе в лоб алмаз стоимостью 24 миллиона долларов (17,4 миллиона фунтов стерлингов).

Коротко о знаменитости:

Саймир Вудс, более известный как Lil Uzi Vert – американский хип-хоп-исполнитель и автор песен. Стал известным после выхода своего первого сингла "Money Longer" и нескольких микстейпов, включая Luv is Rage, Lil Uzi Vert vs. World и The Perfect Luv Tape.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее космический телескоп NASA Kepler обнаружил четыре загадочные "свободно плавающие" планеты. Они находятся одни в глубоком космосе и не связаны ни с одной звездой-хозяином.