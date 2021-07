Популярный рэпер будет владеть целой планетой: он уже собрал все документы

Саймир Вудс, более известный как Lil Uzi Vert – американский хип-хоп-исполнитель и автор песен. Стал известным после выхода своего первого сингла "Money Longer" и нескольких микстейпов, включая Luv is Rage, Lil Uzi Vert vs. World и The Perfect Luv Tape.