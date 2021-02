Рэпер вживил себе в лоб бриллиант за 24 млн долларов. Видео

Американский рэпер Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) имплантировал себе в лоб бриллиант массой в 10 карат за 24 миллиона долларов.

На своей странице в Instagram он показал результаты смелого перевоплощения, опубликовав соответствующее видео. Исполнитель ритмично двигался под музыку, показывая свою "обновку" и кольцо на пальце, с точно таким же розовым бриллиантом (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Красота – это боль",– говорится в сообщении под видео.

Подписчики обратили внимание на то, что имплант немного сместился от центра лба. На что рэпер ответил, что через некоторое время все придет в норму.

Напомним, Саймир Вудс, более известный как Lil Uzi Vert – американский хип-хоп-исполнитель и автор песен. Стал известным после выхода своего первого сингла "Money Longer" и нескольких микстейпов, включая Luv is Rage, Lil Uzi Vert vs. World и The Perfect Luv Tape.

Как сообщал OBOZREVATEL, из вестного рэпера T.I. и его жену обвинили в изнасиловании . В СМИ появилась информация, что известный американский рэпер T.I. и его супруга Тамека Коттл, более известная как Тайни, изнасиловали более 100 девушек.