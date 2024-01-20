Ездили танки, все было сожжено: звезда 'Первых ласточок', которая говорила с оккупантами на украинском, рассказала о чуде и ангеле-хранителе

Украинская актриса, звезда "Первых ласточок", Анастасия Пустовит начало полномасштабного вторжения России провела дома в поселке Немешаево Киевской области. Его тогда оккупировали войска страны-агрессора. С актрисой общались русские, а она, несмотря на боязнь быть искалеченной или убитой, говорила к ним на украинском.

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О своем выживании среди оккупантов Анастасия рассказала в интервью Алине Доротюк. Актриса считает, что жителям ее жилищного комплекса очень повезло, что россияне, которые "заселились" на 5 этаже дома, не были агрессивными и не приставали к людям.

"Нам просто повезло, что это был офицерский состав. Адекватный. Если это можно вообще назвать адекватностью: они нас не трогали, но вся их техника была под нашими бомбоубежищами. Они расселились на пятом этаже следить, кто-нибудь ли к ним придет. То есть они поставили под удар 130 человек с детьми. Это ведь неадекватно, правда? Если уже говорить о каких-то правилах войны... Это просто варварство! Нам повезло в том, что нас никто не трогал, не избивал, не насиловал – это огромное счастье. Потому что то, что происходило в Киевской области, о чем мы узнали только после деоккупации, вообще за гранью добра и зла. Это что должно происходить внутри, чтобы человек это делал?", – резюмировала Анастасия.

Под риском также была жизнь Пустовит, когда она общалась с русскими на украинском языке.

"[Мною руководило. – Ред.] отсутствие инстинкта самосохранения. Я не знаю... Какая-то такая злость была, наверное. Я так особо не отвечала. Сказала: "Дякую, не треба". Они там что-то пытались мне дать", – объяснила актриса.

Анастасия имеет две квартиры, которые можно было потерять во время оккупации, в Киевской области: в Немешаево и Ирпене. К счастью, они уцелели. В Немешаево сейчас живут переселенцы из родного для актрисы Скадовска, а в Ирпене находится сама Анастасия, рассказала она в интервью.

"Там сейчас живут люди из Скадовска. Все окей. Все живы-здоровы, с руками, с ногами. У нас никто не погиб. Да, психологически... Ничего страшного, реабилитируемся", – рассказала она о жилье в Немешаево.

Квартира, которую еще в 2019 году Пустовит приобрела в Ирпене, также чудом уцелела – получила лишь несколько обломков.

"Папа меня уговорил уложиться в застройку. Так она и осталась. Нам повезло, что другой ЖК закрыл наш ЖК. Окна выходили на дорогу – там повсюду ездили танки. Наш ЖК высокий, буквально пару осколков прилетело, пару дырочек в окнах было... А через дорогу все сожжено… Выжженные здания… Недостроенный ЖК и сожженные дома… Ты думаешь: это же какой-то ангел-хранитель отработал, что нам и это помог сохранить… Не только жизнь, как мы выезжали из оккупации, но и не оставил нас без жилья", – сказала Пустовит.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анастасия Пустовит сильно разозлилась по поводу неудачной шутки "95 Квартала" о "Сискадовске", ведь сама актриса родом из Скадовска и всю жизнь разговаривает на украинском.

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