Полякова зажгла в Tik Tok в откровенном белье. Видео

Популярная украинская певица и актриса Оля Полякова удивила поклонников горячим танцем, появившись сразу в нескольких образах.

Так, на своей странице в Tik Tok она опубликовала ролик, в котором под расслабляющую музыку продемонстрировала спортивный наряд. Затем знаменитость примеряла соблазнительное бикини, показав в нем пластичные и сексуальные движения. Волосы у нее были распущены, а на ногах не было обуви (чтобы смотреть видео , проскролльте до конца страницы).

Для смелых перевоплощений исполнительница выбрала песню Put Your Head On My Shoulder – Giulia Di Nicolantonio.

"Горячо или очень горячо?", – поинтересовалась Полякова.

Фанаты оценили эффектный танец, поэтому оставляют свои комментарии:

"Красотка! Вы лучшая", "Хороша чертовка", "С челкой классно, но непривычно. Иногда кажется, что это Леся Никитюк", "Побольше таких видео", "Свежо".

Напомним, Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

