Полякова запалила в Tik Tok у відвертій білизні. Відео

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова здивувала шанувальників гарячим танцем, з'явившись відразу в декількох образах.

Так, на своїй сторінці в Tik Tok вона опублікувала ролик, в якому під розслаблюючу продемонструвала спортивне вбрання. Потім знаменитість приміряла спокусливе бікіні, показавши в ньому пластичні і сексуальні руху. Волосся у неї було розпущене, а на ногах не було взуття (щоб дивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Для сміливих перевтілень виконавиця обрала пісню Put Your Head On My Shoulder – Giulia Di Nicolantonio.

"Гаряче чи дуже гаряче?", – поцікавилася Полякова.

Фанати оцінили ефектний танець, тому залишають свої коментарі:

"Красуня! Ви найкраща", "Просто неймовірна", "З чубчиком класно, але незвично. Іноді здається, що це Леся Нікітюк", "Побільше таких відео", "Гарно".

Скріншот з відео. tiktok.com/@polyakova_olya

Скріншот з відео. tiktok.com/@polyakova_olya

Коментарі шанувальників. tiktok.com/@polyakova_olya

Нагадаємо, Оля Полякова – українська співачка, телеведуча і актриса. Перший альбом під назвою "Приходь до мене" був анонсований в квітні 2000 року в рамках презентації проекту "Продюсування українських виконавців".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Полякова у ванній показала домашній концерт. Артистка похвалилася, якими талантами володіє її молодша дочка Аліса. Вона влаштувала для мами персональний концерт з гітарою.