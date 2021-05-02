Полякова призналась, готова ли снова стать мамой

Известная украинская певица и актриса Оля Полякова рассказала о личном и призналась, что пока не готова вновь стать мамой.

Как утверждает Полякова, у нее пропало желание заводить третьего ребенка, когда ее дочери выросли и она почувствовала свободу, говориться в программе "Светская жизнь". Также она отметила, что двое детей – это тоже неплохо.

"Я всем женщинам советую — вот пока есть вот это желание, оно где-то лет до 5, пока еще младше ребенок, ты еще в этом состоянии, когда хочешь еще детей. А потом, когда они уже вырастают, ты становишься какой-то более свободна, и у тебя это желание исчезает. У меня пропало желание, надо было это делать, когда я этого хотела", – сообщила артистка.

Стоит отметить, что в 2004 году Полякова вышла замуж за бизнесмена по имени Вадим. В 2005 году она родила первенца – дочь Машу, а в 2011 году подарила супругу дочь Алису.

Напомним:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса.

Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полякова рассказала о домогательствах со стороны Меладзе и записала видео в поддержку Ани Лорак.