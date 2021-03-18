Полякова позировала на диване в объятиях Винника. Фото

Известная украинская певица и актриса Оля Полякова продемонстрировала нежные объятия со своим коллегой по сцене Олегом Винником. Они позировали на диване.

Артистка опубликовала соответствующее фото на своей странице в Instagram. Так, она была в кожаных обтягивающих штанах и классическом пиджаке. Свой образ Полякова дополнила массивными украшениями на руке и красивой укладкой (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Олег Винник появился на снимке в темно-синей рубашке и черных джинсах. Он приобнял свою коллегу, положив ей руку на плечо.

Фанаты в комментариях отметили, что звезды вместе смотрятся просто великолепно:

"Шикарно смотритесь, просто шедевр!", "Главные блондины украинской эстрады", "Ничего себе парочка", "Какие классные!", "Оле с челкой красиво".

Напомним, Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей". Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякова после скандала пошутила, что ее "укусила" Кароль. Оля стоит на сцене и сначала громко распевается, а затем отмечает: "Подружка меня укусила, с которой вечно скандал". После этого звезда сказала, что ее "попустило".