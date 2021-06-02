Полякова показала, как выглядела в детстве. Редкое фото

Украинская певица Оля Полякова поделилась архивным фото, на котором позировала в детстве. Так, маленькая девочка появилась с пышным бантом на голове и с короткой стрижкой.

Соответствующим кадром поделилась исполнительница в Instagram - stories (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). У будущей знаменитости тогда был каштановый цвет волос. Она смотрела в объектив любопытным взглядом, а на лице у артистки была искренняя улыбка.

Кроме того, на Поляковой была нарядная одежда с модным в те времена воротником.

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Также ранее в сети показали, как выглядела Полякова в 20 лет. Фанаты в комментариях отметили, что артистка с годами становится только лучше.

Перед поклонниками юная звезда предстала в обтягивающем платье с цветочными принтом, ярким макияжем и собранными волосами.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная певица Оля Полякова заявила, что украинские артисты едут в Россию не только за деньгами, но еще и за признанием. По словам звезды, в России селебрити более дружны между собой.