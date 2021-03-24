Полякова похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Египте. Фото

Украинская певица Оля Полякова отправилась на отдых в Шарм-эль-Шейх вместе со своей старшей дочерью Машей и показала откровенные кадры в купальнике.

Знаменитость позировала на камеру, лежа на лежаке. Соответствующие снимки звезда опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Полякова появилась перед поклонниками в цельном купальнике черного цвета, который подчеркнул ее упругие ягодицы и зону декольте. Также артистка надела стильные очки и распустила длинные светлые волосы.

Вместе с певицей на пляже загорала и ее 16-летняя дочь Маша, которая выбрала для отдыха такое же бикини, как у мамы.

Отметим, что Полякова часто делится с фанатами фото, на которых демонстрирует подтянутые формы. Ранее певица удивила поклонников горячим танцем, появившись сразу в нескольких образах.

Также артистка показала видео, на котором полуобнаженная в купальнике прыгает в снег. Сначала знаменитость резвилась с дочерями, спускаясь со снежной горки в своем загородном доме.

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, старшая дочь украинской певицы, телеведущей Оли Поляковой Маша позировала в эффектном черном купальнике и стильных солнцезащитных очках.