Полякова похвалилася стрункою фігурою на відпочинку в Єгипті. Фото

Українська співачка Оля Полякова вирушила на відпочинок до Шарм-ель-Шейху разом зі своєю старшою донькою Машею і показала відверті кадри в купальнику.

Знаменитість позувала на камеру, лежачи на лежаку. Відповідні знімки зірка опублікувала на сторінці в Instagram-stories (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Полякова з'явилася перед шанувальниками в суцільному купальнику чорного кольору, який підкреслив її пружні сідниці і зону декольте. Також артистка одягнула стильні окуляри і розпустила довге світле волосся.

Разом зі співачкою на пляжі засмагала і її 16-річна донька Маша, яка обрала для відпочинку таке ж бікіні, як у мами.

Зазначимо, що Полякова часто ділиться із фанатами фото, на яких демонструє підтягнуті форми. Раніше співачка здивувала шанувальників гарячим танцем, з'явившись одразу в декількох образах.

Також артистка показала відео, на якому напівгола в купальнику стрибає у сніг. Спочатку знаменитість гуляла з доньками, спускаючись зі сніжної гірки у своєму заміському будинку.

Оля Полякова – українська співачка, телеведуча й акторка. Перший альбом під назвою "Приходи ко мне" був анонсований у квітні 2000 року в межах презентації проєкту "Продюсування українських виконавців".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, старша донька української співачки, телеведучої Олі Полякової Маша позувала в ефектному чорному купальнику і стильних сонцезахисних окулярах.