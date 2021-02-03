Полякова похвасталась дорогими подарками от друзей на день рождения. Видео

Украинская певица, телеведущая и актриса Оля Полякова поделилась с поклонниками видео, на котором показала, что ей подарили друзья и близкие на 37-летие. Так, большинство подарков – от известных брендов.

Кроме того, дом знаменитости завален букетами цветов. Соответствующий ролик Полякова опубликовала на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, певице подарили бокалы от Versace, вазу, набор посуды из салатниц и сахарницы. Также среди подарков были стильный костюм, маленькая сумка, халат, дорогое прозрачное белье темно-зеленого цвета, пижама и пояс от Louis Vuitton.

Кроме того, известный дизайнер Андре Тан подарил Поляковой длинное атласное платье черного цвета.

Певица также показала, что друзья подарили ей любимые духи Tiziana Terenzi, золотое колье, картины и дорогое шампанское Cristal.

Напомним, ранее Полякова показала, как ярко отметила свое 37-летие. Среди ее гостей можно было увидеть Машу Ефросинину, Лесю Никитюк, Соню Плакидюк, Екатерину Кухар и Дашу Астафьеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякова и Могилевская зажгли на дне рождении Кухар. Певицы поделились видео, на котором продемонстрировали, как танцевали на дне рождении известной балерины.