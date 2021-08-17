Оля Полякова выпустит свой первый фильм: названа дата премьеры

Популярная украинская певица Оля Полякова стала сопродюсером фильма "Зірки за обміном", а также сыграла в нем главную роль. Премьера киноленты запланирована на 1 января 2022 года.

Артистка лично представила киноработу, ставшую ее дебютным продюсерским опытом, на Одесском международном фестивале. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Это рождественская история для всей семьи, в которой вместе с Поляковой главную роль сыграл лидер группы DZIDZIO Михаил Хома. Согласно сюжету, два лидера музыкальной индустрии будут противостоять друг другу. Кроме того, в киноленте Полякова даже перевоплотится в мужчину.

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По словам украинской знаменитости, эта роль для нее в чем-то автобиографична, так как отсылает к тому, насколько важна семья в жизни каждого человека.

Идея фильма принадлежит продюсеру Поляковой – Михаилу Ясинскому, а его производством занимались компании Secret Service Entertainment Agency и KINOROB.

Певица добавила, что картина "Зірки за обміном" – добрая, смешная, семейная, где показаны как любовно-драматические линии, так и сцены с погонями.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Оля Полякова поделилась пикантными снимками с отдыха в Одессе, где засветила стройную фигуру в купальнике. Артистка позировала на белоснежной яхте.