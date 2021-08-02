Полякова и Барских на публике крепко поцеловались в губы. Видео

Известная украинская исполнительница Ольга Полякова во время "Вечера премьер. Летняя серия" подошла к артисту Максу Барских и сделала вид, что поцеловала его. Певец сначала растерялся, но вскоре взял инициативу в руки и поцеловал Полякову уже по-настоящему.

Страстный инцидент произошел во время интервью Барских для Світського життя. После случившегося он пожалел о том, что сделал.

"Походу меня подрежет и закопает в лесу муж Оли", – сказал певец.

Сама же артистка рассмеялась и исчезла из кадра.

Вероятнее всего, такой дерзкий поступок Макса Барских вряд ли возмутит мужа Ольги Вадима. Как неоднократно заявляла певица, у них идеальные отношения, и он во всем ее поддерживает.

Видео дня

К слову, четыре года назад на премии "Муз-ТВ 2017" в Москве Барских поцеловал Лободу на глазах у 30-тысячной публики. Выяснилось, что тогда за постановкой стоял Алан Бадоев.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Оля Полякова высказалась о скандале с братьями Меладзе. А также рассказала, звонил ли ей Константин после того, как звезда сообщила о сексуальных домогательствах с его стороны.