Поляки перессорились из-за песни с украинским наречием на Нацотборе на Евровидение 2025, но она все равно стала хитом

Песня Lusterka, с которой дуэт из Польши Sw@da x Niczos подал заявку на Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение 2025, спровоцировала волну ссор в сети. Дело в том, что при написании композиции артисты использовали довольно малораспространенный региональный язык – подлясский говор, что является украинским наречием.

Видео дня

Некоторые пользователи сети отстаивают мнение, что это один из польских диалектов, в то время как другие уверяют: они являются жителями Подляшья и на этой территории никто так не общается. Однако, несмотря на споры, Lusterka уже стал настоящим хитом, поскольку через несколько дней после выхода на YouTube-канале группы собрал почти 165 тысяч просмотров.

Один из пользователей соцсети X разместил на своем аккаунте пост с треком, где отметил: "Песня на польском Нацотборе на Евровидение выполнена на подлясском языке. На нем разговаривают жители южной части Подляшья. Может быть классифицирована как украинский или белорусский диалект. Lusterka в исполнении Niczos – абсолютный хит".

Такая публикация вызвала достаточно неоднозначную реакцию. Немалое количество людей отметило, что этот говор – польский диалект.

"Это не украинский диалект и не белорусский. Он польский, что объединяет слова Польши и соседних стран".

"На самом деле это отдельный язык, в Польше его даже когда-то официально признавали, но в последнее время, к сожалению, начали игнорировать и называть диалектом".

"Это далеко не что-то украинское или белорусское, а так называемый "местный язык". "Tutejszy" – польский микроязык".

Однако, по словам жителей Подляшья, они никогда в жизни не слышали подобного говора.

"Что это? Я житель Подляшья, который в детстве жил недалеко от границы с Беларусью. Я впервые о таком слышу. Это белорусский или украинский язык. Не говорите мне, что это мой диалект".

"Это язык Подляшья? У меня половина родственников оттуда, но я такой тарабарщины в жизни не слышал".

"Я жил в этом районе. Это полная чушь".

Подлясский говор – одно из наречий украинского языка, название которого произошло от словосочетания "под ляхами", то есть около поляков. Наречия распространены на востоке современной Польши, а иногда встречаются на Волыни и на Брестской области.

Что известно о группе Sw@da x Niczos

Участники дуэта являются уроженцами Подляшья, поэтому всегда хотели популяризировать культуру своего края не только в Польше, но и всей Европе. Именно поэтому Sw@da x Niczos решили побороться за возможность представить свою страну на международной арене с треком Lusterka.

"Это история о внутреннем критике. О том, как мы понемногу "доим" себя в разных ситуациях. На самом деле, мы сами для себя являемся самыми большими критиками, а не люди, которые нас окружают", – прокомментировали смысл композиции артисты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на Нацотборе Молдовы разгорелся скандал с "украинским следом", за которым стоит Россия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!