Положинский обвинил продюсеров 'Голосу країни' в популяризации российского контента: ему ответили

Известный украинский музыкант, экс-лидер группы "Тартак", а с началом полномасштабной войны еще и воин ВСУ Александр Положинский на днях раскритиковал украинский проект "Голос країни", обвинив его в популяризации российского контента. Представители 1+1 media отреагировали на слова артиста, заявив, что "говорить о преобладании российских хитов на шоу просто неуместно".

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Команда 1+1 считает, что "Голос країни" был одним из главных популяризаторов украинской музыки и культуры. Ответ Положинскому от представителей медиахолдинга обнародовал "24 канал".

В команде канала подчеркивают, что во время всех сезонов в проекте звучало не менее 60% украинских песен и еще 40% на других языках, среди которых не только русский, но и английский, французский и так далее. Также представители 1+1 media отметили, что с 2014 года в шоу не приглашали россиян в качестве тренеров.

"О преобладании российских хитов на "Голосі країни" говорить просто неуместно. Начиная с 5 сезона среди тренеров "Голосу країни" не было и не могло быть россиян. Это принципиальная позиция 1+1 media, ведь для нас открытая агрессия России против Украины началась в 2014 году. Эту позицию мы будем продолжать и дальше, давая возможность проявиться на главной сцене новым именам в украинской музыке. Так, к примеру, в этом году в тренерское кресло сел автор хита "Стефанія" и продюсер Alyona Alyona, Kalush Orchestra и еще многих успешных молодых артистов Иван Клименко", – высказались представители канала.

Они добавили, что победителями "Голосу країни" становились участники, исполнявшие украинские песни – от Ивана Ганзеры из "Не плач, тато" до Марии Квитки с композицией на слова Шевченко "Реве та стогне".

"Ожидаем и среди участников 13-го сезона увидеть яркие таланты и новые имена, которые будут двигать развитие музыкальной индустрии вперед", – резюмировали продюсеры вокального шоу.

Отметим, что команда проекта активно готовится к запуску 13-го сезона. Ранее уже стали имена троих из четырех звездных тренеров. Так, судейские кресла в этом году займут фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, продюсер и сооснователь лейбла ENKO Иван Клименко. Имя четвертого члена жюри пока не раскрыли. Съемки шоу пройдут в Польше, а первые эфиры украинские зрители увидят уже этой осенью.

Также напомним, что Положинский в эфире YouTube-проекта "Пряма Червона" обвинил "Голос країни" и непосредственно его продюсера Владимира Завадюка в "популяризации российского контента и работе на русскую пропаганду". Кроме того, музыкант заявил, что Завадюку стоило бы пройти службу в ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Положинский поделился, что на службе у него появились новые болезни и обострились старые недуги. Поэтому, как считает артист, он не сможет стать офицером. Подробнее – в нашем материале.

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