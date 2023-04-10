Имя известной певицы использовали для защиты церкви УПЦ МП в Хмельницкой области, в сети разгорелся скандал

В Хмельницкой области разгорелся скандал вокруг церкви, принадлежавшей УПЦ МП. Прихожане забили тревогу, ведь в селе Заставцы на Старосинявщине священник Иван Задворный стремится проводить служение на "старославянском языке с украинским акцентом", что означает на русском. В сети появились списки местных жителей, которые якобы проголосовали за его инициативу, среди которых известная певица Мила Нитич (при рождении — Людмила Сергеевна Нитичук).

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Артистка действительно родом из пгт Старая Синява, однако пользователи сети утверждают, что она в это время была в Киеве. Пост появился на Facebook-странице члена политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" Юрия Кравчука (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Часть людей из списка уже заявили о подделке их подписей, часть не могла присутствовать на "сборах", потому что находилась далеко за пределами Старосинявщины", – говорится в посте, под которым откликнулись пострадавшие горожане.

На подпись Нитич обратили особое внимание. "Кто присутствовал, есть вопросы. Мила Нитич пела?" "А Мила Нитич знает, что она поддерживает российскую церковь?" – написали пользователи сети.

OBOZREVATEL обратился к певице с просьбой опровергнуть или подтвердить, оставляла ли она свою подпись в обнародованном списке, однако артистка не ответила.

В то же время комментаторы уверены, что ее имя цинично использовали, ведь Мила Нитич якобы в это время была в столице. "Я подписана на нее. Вижу, она в Киеве вчера была. Интересно, ей "Новой Почтой" передавали эту бумагу для подписания или она специально приезжала", "Понятно, что список готовился и подписывался заранее. Только вот люди, которые его "подписывали", об этом даже не подозревают", – написали под постом.

Как стало известно OBOZREVATEL, уголовное производство правоохранители пока не открыли.

"Такая заявка поступала в местную полицию и сейчас проходит проверка в рамках обращения граждан. По результатам проверки будет принято решение", – сообщила редакции начальница сектора коммуникации ГУНП в Хмельницкой области Инна Глега.

Как писал OBOZREVATEL, в Каменце-Подольском представители УПЦ МП заблокировали вход в перешедший в ПЦУ собор. Под ним произошли стычки.